Есть вопросы и недовольство относительно подготовки лыж, – тренер сборной Украины по биатлону

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Тренер сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин
Тренер сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин / biathlon.com.ua

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин сразу после финиша короткой индивидуальной гонки поделился впечатлениями от первого старта седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.

Прокунин заявил, что у него есть вопросы относительно качества подготовки лыж.

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"Очень непростые погодные условия в Кэнморе, и тяжелый переезд – все это сказалось на подготовке к этому старту. Кто был более подготовлен к этому и лучше настроен, те выглядели лучше. Хотя условия были одинаковыми для всех.

Со стрельбой большинство из девушек справились хорошо, но сегодня есть вопросы относительно подготовки и выбора лыж - в этом моменте есть неудовлетворенность. Настроены на хорошую борьбу в эстафете", - цитирует Прокунина сайт ФБУ.

По его словам, в эстафете Украину представят Юлия Журавок, Юлия Джима, Надежда Белкина и Елена Пидгрушная.

Отметим, что это не первый случай в сборной Украины, когда биатлонисты продемонстрировали негативные результаты из-за качества лыж. В декабре украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, которые отвечают за подготовку лыж к гонкам. Также украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.

Впоследствии тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра признал, что сервис-бригада национальной команды по биатлону работала некачественно, за что была заменена.

В первой гонке седьмого этапа Кубка мира лучше всего выступила Яна Бондар. Она с двумя промахами на "лежке" финишировала 27-й.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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