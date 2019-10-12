Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября

В субботу, 12-го октября, стартовал четвертый игровой день квалификации Евро-2020. С результатами и видеообзорами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.

Грузия – Ирландия 0:0 Читайте также: Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11-го октября Грузия – Ирландия видеообзор первого тайма В группе D Грузия сумела отобрать очки у лидера. Команды разошлись безголевой ничьей. Турнирная таблица квалификации Евро-2020