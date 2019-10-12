Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября
В субботу, 12-го октября, стартовал четвертый игровой день квалификации Евро-2020. С результатами и видеообзорами всех поединков можно ознакомиться в материале Спорт24.
Грузия – Ирландия 0:0
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Грузия – Ирландия видеообзор первого тайма
В группе D Грузия сумела отобрать очки у лидера. Команды разошлись безголевой ничьей.
Турнирная таблица квалификации Евро-2020
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