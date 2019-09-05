Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 5 сентября

В четверг, 5 сентября, стартовал очередной тур квалификации Евро-2020. Результаты матчей – в обзоре Спорт24.

Армения – Италия 1:3

Голы: Карапетян, 11 – Белотти, 28, 80, Пеллегрини, 77

Удаление: Карапетян, 45+1

Армяне довольно удачно начали матч, выбив из колеи фаворитов группы голом уже на 11-й минуте. Это Карапетян откликнулся на пас партнера и вывел свою сборную вперед.

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Но именно Карапетяну придется стать и антигероем встречи. В середине первого тайма Газарян сфолит на соперника, за что получит заслуженное предупреждение. Но это приведет к столкновению на поле, что желтые карточки получат Карапетян и Верратти. А уже в добавленное арбитром время армянин получит еще одну желтую карточку и оставит сборную Армении в меньшинстве. К этому времени счет уже будет 1:1 – гол забьет Белотти.

Белотти забьет и последний гол в этом матче. Это будет третий гол в ворота сборной Армении. За три минуты до его удара отметится и Пеллегрини.

Италия побеждает и остается без поражений в группе J. Команда выиграла все пять матчей. Зато Армения потеряла шанс подняться на второе место, опустившись на четвертое.

Видеообзор матча Армения – Италия

Гибралтар – Дания 0:6

Голы: Сков, 6, Эриксен, 34 (пен), 50 (пен), Дилэйни, 69, Гюткьер, 74, 78

Ирландия – Швейцария 1:1

Голы: Макголдрик, 85 – Шер, 74

Норвегия – Мальта 2:0

Голы: Берге, 34, Кинг, 45+1 (пен)

Румыния – Испания 1:2

Голы: Андоне, 59 – Серхмо Рамос, (пен), 29, Алькасер, 47

Удаление: Льоренте, 79 (Испания)

Фарерские острова – Швеция 0:4

Голы: Исак, 12, 15, Линделёф, 23, Куайсон, 41

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 5:0

Голы: Гояк, 11, 89 Дулевич, 80, Джеко, 85, Вища, 88

Финляндия – Греция 1:0

Гол: Пукки, 52 (пен)

Израиль – Северная Македония 1:1

Голы: Захави, 55 – Адеми, 64