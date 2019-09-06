Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября

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Евро 2020 – обзор матчей 06.09.2019 – квалификация Евро 2020
Евро-2020: Результаты матчей и видео голов 6 сентября / GETTY IMAGES

В пятницу, 6-го сентября, состоялись очередные матчи в рамках отбора квалификации чемпионата Европы по футболу 2020. Результаты и видеообзор поединков – в материале Спорт24.

Кипр – Казахстан 1:1
Голы: Сотириу, 39 – Щеткин, 2

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Кипр – Казахстан видеообзор матча

Эстония – Беларусь 1:2
Голы: Сорга, 54 – Наумов, 48, Скавиш, 90+2

Эстония – Беларусь видеообзор матча

Австрия – Латвия 6:0
Голы: Арнаутович, 7,53 (пен.), Забитцер, 13, Ильзанкер, 76, Лаймер, 80, Грегорич, 85

Германия – Нидерланды 2:4
Голы: Гнабри, 9, Кроос, 73 (пен.) – де Йонг, 59, Та, 66 (авт.), Мален, 79, Вейналдум, 90+1

Сан-Марино – Бельгия 0:4
Голы: Батшуаи, 43, 90+2, Мертенс, 57, Шадли, 63

Словакия – Хорватия 0:4
Голы: Влашич, 45, Перишич, 47, Петкович, 72, Ловрен, 89

Словения – Польша 2:0
Голы: Струна, 35, Спорар, 65

Уэльс – Азербайджан 2:1
Голы: Пашаев, 26 (авт.), Бейл, 84 – Эмрели, 59

Шотландия – Россия 1:2
Голы: МакГин, 11 – Дзюба, 40, Жирков, 59

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020
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