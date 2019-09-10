Евро-2020: Результаты матчей и видео голов 10 сентября

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Евро 2020 – обзор матчей 10.09.2019 – квалификация Евро 2020
Евро-2020: Результаты матчей и видео голов 10 сентября / GETTY IMAGES

Во вторник, 10-го сентября, были сыграны матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года. Результаты поединков читайте в материал Спорт24.

Албания – Исландия 4:2
Голы: Дермау, 32, Хисай, 52, Роши, 78, Чикаллеши, 83 – Сигурдссон, 47, Сигторссон, 58

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Англия – Косово 5:3
Голы: Стерлинг, 8, Кейн, 19, Воййвода, 38 (авт.), Санчо, 44, 45+1 – Бериша, 1, 49, Мурики, 55

Незабитый пенальти: Кейн, 65 (Англия)

Литва – Португалия 1:5
Голы: Андрюшкевичус, 28 – Роналду, 7, 65, 76, Шеткус, 62 (авт.), Карвалью, 90+2

Люксембург – Сербия 1:3
Голы: Тюрпель, 66 – Митрович, 36, 78, Радонич, 55

Молдова – Турция 0:4
Голы: Тосун, 37, 79, Туруч, 58, Язиджи, 88

Франция – Андорра 3:0
Голы: Коман, 18, Ленгле, 52, Бе Йеддер, 90+1

Незабитый пенальти: Гризманн, 28 (Франция)

Чорногория – Чехия 0:3
Голы: Соучек, 54, Масопуст, 58, Дарида, 90+4

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Евро-2020
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