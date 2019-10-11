Бельгия первой вышла на Евро-2020
Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года бельгийцы первыми получили пропуск на чемпионат Европы 2020 года.
В четверг, 10-го октября, "красные дьяволы" на своем поле камня на камне не оставили от сборной Сан Марино, одержав разгромную победу 9:0.
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Таким образом, Бельгия за семь матчей в группе I набрала максимальное количество очков (21) и недосягаема для третьей команды. Сейчас на 3 строчке за три тура до конца отбора команда Кипра (10 очков).
Бельгию может опередить только Россия в борьбе за первое место в группе. Сейчас россияне имеют 18 очков.
Следующими командами, которые могут получить путевку на Евро-2020, являются сборные Испании и Италии.
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