Бельгия первой вышла на Евро-2020

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Евро 2020: результаты жеребьевки на чемпионат Европы 2020
Евро-2020: какие сборные вышли на чемпионат Европы / GETTY IMAGES

Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года бельгийцы первыми получили пропуск на чемпионат Европы 2020 года.

В четверг, 10-го октября, "красные дьяволы" на своем поле камня на камне не оставили от сборной Сан Марино, одержав разгромную победу 9:0.

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Таким образом, Бельгия за семь матчей в группе I набрала максимальное количество очков (21) и недосягаема для третьей команды. Сейчас на 3 строчке за три тура до конца отбора команда Кипра (10 очков).

Бельгию может опередить только Россия в борьбе за первое место в группе. Сейчас россияне имеют 18 очков.

Следующими командами, которые могут получить путевку на Евро-2020, являются сборные Испании и Италии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020
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