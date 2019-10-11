Бельгия первой вышла на Евро-2020

Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года бельгийцы первыми получили пропуск на чемпионат Европы 2020 года.

В четверг, 10-го октября, "красные дьяволы" на своем поле камня на камне не оставили от сборной Сан Марино, одержав разгромную победу 9:0.

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Таким образом, Бельгия за семь матчей в группе I набрала максимальное количество очков (21) и недосягаема для третьей команды. Сейчас на 3 строчке за три тура до конца отбора команда Кипра (10 очков).

Belgium become the first team to book their place at the biggest EURO ever!



Congratulations, @BelRedDevils! #EURO2020 pic.twitter.com/CrJrB88otZ — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 10 October 2019

Бельгию может опередить только Россия в борьбе за первое место в группе. Сейчас россияне имеют 18 очков.

Следующими командами, которые могут получить путевку на Евро-2020, являются сборные Испании и Италии.