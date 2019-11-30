Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020

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Сборная Украины / ffu.ua

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Своих соперников узнала сборная Украины.

Украинская команда, как и ожидалось, сыграет в группе C. Соперниками Украины стали Нидерланды, Австрия и победитель группы A или D.

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В группе A за путевку на Евро борются Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия.

В группе D за путевку на Евро поборются четыре сборные: Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.

Сборная Украины сыграет с победителем группы A, если ее выиграет Румыния, поскольку Бухарест является хозяином чемпионата Европы.

Во время жеребьевки Украина была в первой корзине, поскольку выиграла отборочную группу. Еще до процедуры жеребьевки было известно, что Украина из второй корзины достанется сборная Нидерландов.

Из третьей корзины "сине-желтым" досталась сборная Австрии.

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Евро-2020 стартует 12 июня и продлится на футбольных полях Европы до 12 июля. Сборная Украины матчи группового этапа сыграет в Бухаресте (Румыния) и Амстердаме (Нидерланды).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Евро-2020 Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол
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