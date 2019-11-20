Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020

Сборная Украины была отобрана на Евро-2020, где автоматически попала в группу C. Там наша сборная точно сыграет с Нидерландами, а поединки состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Еще один вероятный соперник–сборная Румынии, если та пройдет плей-офф.

Отбор к Евро официально завершился

19 ноября завершился групповой раунд квалификации Евро-2020. Последним в финальный раунд пробилась сборная Уэльса. Итак, стали известны 20 сборных из 24, которые сыграют на Евро-2020. Последние 4 финалисты определятся в марте 2020 года, когда пройдет раунд плей-офф.

Напомним: Составы групп Евро-2020 и с кем сыграет сборная Украины

Лучшим бомбардиром отбора стал Гарри Кейн (12 забитых голов). Он опередил форварда португальцев Криштиану Роналду и израильтянина Эрана Захави, которые забили на один гол меньше (по 11). По 10 забитых мячей на счету финна Теему Пукки и серба Александара Митровича (один из них – в ворота сборной Украины).

У сборной Украины больше всех голов – четыре – забил Роман Яремчук. Трижды отмечались Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Соперники Украины на Евро-2020: известные и вероятные

Сборная Украины попала в группу C. Там нашим соперником точно будет сборная Нидерландов, а матч между командами состоится в Амстердаме.

Кроме Нидерландов сборную Украины ждут еще по одной команде из 3 и 4 корзин. Из третьей корзины нам может выпасть сборная Португалии, Турции, Австрии, Швеции или Чехии. Точно не сыграет Украина против Дании, которая попала в группу B вместе с Бельгией и Россией. Из четвертой корзины нашей сборной может достаться Финляндия, Уэльс или один из четырех победителей раунда плей-офф.

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Как сборная Украины играла против вероятных соперников на Евро-2020

Украина с Нидерландами встречались лишь два раза в своей карьере. Первая игра между ними состоялась еще 24 мая 2008 года в Роттердаме. В этой товарищеской игре победу с разгромным счетом 3:0 одержали голландцы. Второй матч был сыгран уже в Украине на "Донбасс-Арене". Эта игра закончилась ничьей 1:1. Гол за сборную забил Александр Алиев. При этом он отличился на 74-й минуте, в то время как Лэнс за голландцев забил на 73-й минуте.

Одним из потенциальных соперников нашей сборной является Португалия, которая была вместе с нами в одной группе на отбор к Евро 2020. Они встречались между собой четыре раза – две победы у Украины, одна ничья и одна победа Португалии. Стоит напомнить, что эти команды между собой сыграли в отборе на Евро-2020. В первом матче в Лиссабоне была зафиксирована ничья, а в Киеве украинцы одержали победу 2:1.

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Чаще всего из этой корзины Украина играла против Турции – девять матчей. Четыре из них – официальные. Украинцы выиграли лишь два матча, еще три закончились вничью, четыре раза украинцы проиграли. И стоит напомнить, что мы с ними дважды играли в отборах на чемпионаты мира 2006 и 2018 годов. В первом случае мы их разгромили на выезде 3:0, но уступили дома в матче, который ничего не решал (Украина тогда первой из сборных завоевала путевку на Мундиаль). А в отборе на ЧМ-2018 украинцы сыграли вничью на выезде и победили дома. Тогда сборную возглавлял бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, который очень возмущался итоговым результатом.

По четыре матча Украина сыграла со Швецией и Чехией. Против каждой из этих сборных мы выигрывали два матча, проиграв по одному, и еще один сведя вничью. Именно со Швецией мы играли на Евро-2012, победив их в Киеве. Тогда дублем отметился нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Против Австрии Украина играла дважды. Первый раз победила 2:1, второй раз проиграла 3:2. В обоих случаях это были товарищеские матчи, и произошли они в 2011 и 2012 годах.

Что касается команд из четвертой корзины (Финляндия и Уэльс), то у украинцев положительный баланс с обеими сборными. Мы дважды обыгрывали финнов в отборе на ЧМ-2018. В отборе на Мундиаль мы играли с Уэльсом. Правда это было еще в 2001 году, а два матча закончились с одинаковым счетом 1:1. В товарищеской игре в 2016 году украинцы одержали минимальную победу.

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Еще один вероятный соперник из четвертой корзины – Румыния. Но это при условии, что румыны преодолеют раунд плей-офф. С ней Украина сыграла шесть матчей, в которых дважды победила, один раз сыграла в ничью и три раза потерпела фиаско. Но это все были товарищеские матчи.

Когда и где состоится Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир состоится в 12 разных городах 12-и стран Европы. Португалия будет защищать свой титул. Финал состоится 12 июля 2020 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, который будет принимать его во второй раз после Евро-1996.

Автор: Дмитрий Попов