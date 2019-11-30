Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа

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Результаты жеребьевки Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. 20 сборных, которые уже завоевали путевку на Евро-2020, были распределены на четыре корзины. Еще 16 команд борются за четыре путевки в раунде плей-офф.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

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Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф A или D

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C

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Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B.

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A или D.

Евро-2020 стартует 12 июня и продлится на футбольных полях Европы до 12 июля. Всего на Евро-2020 будет сыгран 51 матч.

Хозяевами турнира будут Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Евро-2020 Новости Спорта Футбол Спорт
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