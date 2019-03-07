Европейский клуб уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Итальянская "Рома" после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов официально уволила главного тренера Эусебио Ди Франческо.
49-летний специалист сегодня больше не является тренером "Ромы".
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В итальянском клубе поблагодарили Ди Франческо за работу, которую он проделал в команде.
Главной причиной отставки Ди Франческо стал вылет из Лиги чемпионов. "Рома" уступила португальскому "Порту". Кроме того, "волки" проводят неудачную кампанию на внутренней арене, где сейчас находятся на 5 месте в турнирной таблице.
Ди Франческо начал работать в "Роме" в 2017 году. Вместе с командой тренер не выиграл ни одного кубка. В его активе бронзовые награды сезона 2017/2018.
По информации Sky in Italy, следующим тренером римлян будет Клаудио Раньери, которого недавно уволили из "Фулхэма". Итальянский специалист в свое время уже возглавлял "Рому" (2009-2011 годы).
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