Европейский клуб уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

8 Читати новину українською
Эусебио Ди Франческо
Эусебио Ди Франческо / twitter.com

Итальянская "Рома" после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов официально уволила главного тренера Эусебио Ди Франческо.

49-летний специалист сегодня больше не является тренером "Ромы".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" благодаря VAR сенсационно выбил ПСЖ из Лиги чемпионов: видео

В итальянском клубе поблагодарили Ди Франческо за работу, которую он проделал в команде.

 

 

Главной причиной отставки Ди Франческо стал вылет из Лиги чемпионов. "Рома" уступила португальскому "Порту". Кроме того, "волки" проводят неудачную кампанию на внутренней арене, где сейчас находятся на 5 месте в турнирной таблице.

Ди Франческо начал работать в "Роме" в 2017 году. Вместе с командой тренер не выиграл ни одного кубка. В его активе бронзовые награды сезона 2017/2018.

По информации Sky in Italy, следующим тренером римлян будет Клаудио Раньери, которого недавно уволили из "Фулхэма". Итальянский специалист в свое время уже возглавлял "Рому" (2009-2011 годы).

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
сегодня
2897
Теги: Футбол Спорт Рома
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тренер сборной Украины покинет свой пост, команду возглавит иностранец
сегодня 20:02 Тренер сборной Украины покинет свой пост, команду возглавит иностранец
36
Цыганков неожиданно вошел в топ-10 самых дорогих хавбеков 1/8 финала Лиги Европы
сегодня 14:27 Цыганков неожиданно вошел в топ-10 самых дорогих хавбеков 1/8 финала Лиги Европы
103
Тренер украинской команды досрочно забрал команду с поля из-за грубой игры соперников
сегодня 13:19 Тренер украинской команды досрочно забрал команду с поля из-за грубой игры соперников
127
"Порту" в дополнительное время победил "Рому": видео
сегодня 08:35 "Порту" в дополнительное время победил "Рому": видео
357
Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция
6 марта 15:22 Вероятного соперника Ломаченко разыскивает полиция
164
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук