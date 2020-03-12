Европейский топ-чемпионат принял радикальные меры из-за распространения коронавируса

Руководство испанской футбольной Ла Лиги приняло решение приостановить первенство из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом говорится на официальной странице чемпионата в социальной сети Twitter. При этом сроки восстановления первенства пока не сообщаются. Предварительно, чемпионат остановили на две недели.

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Решение было принято из-за введения карантина в "Реале", а также из-за возможного заражения игроков других клубов.

До этого ожидалось, что матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса. В высшем дивизионе Испании осталось провести 11 туров, в турнирной таблице лидирует "Барселона", а "Реал" идет вторым с 2-очковым отставанием.

Ранее из-за коронавируса приостановили итальянскую Серию А. Матчи без зрителей пройдут во Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19. Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста.

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