Европейский топ-чемпионат принял радикальные меры из-за распространения коронавируса
Руководство испанской футбольной Ла Лиги приняло решение приостановить первенство из-за ситуации с распространением коронавируса.
Об этом говорится на официальной странице чемпионата в социальной сети Twitter. При этом сроки восстановления первенства пока не сообщаются. Предварительно, чемпионат остановили на две недели.
Читайте также Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Решение было принято из-за введения карантина в "Реале", а также из-за возможного заражения игроков других клубов.
До этого ожидалось, что матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса. В высшем дивизионе Испании осталось провести 11 туров, в турнирной таблице лидирует "Барселона", а "Реал" идет вторым с 2-очковым отставанием.
- Ранее из-за коронавируса приостановили итальянскую Серию А. Матчи без зрителей пройдут во Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
- Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19. Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста.
- 23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram