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Европейский топ-чемпионат принял радикальные меры из-за распространения коронавируса

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Руководство испанской футбольной Ла Лиги приняло решение приостановить первенство из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом говорится на официальной странице чемпионата в социальной сети Twitter. При этом сроки восстановления первенства пока не сообщаются. Предварительно, чемпионат остановили на две недели.

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Решение было принято из-за введения карантина в "Реале", а также из-за возможного заражения игроков других клубов.

До этого ожидалось, что матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса. В высшем дивизионе Испании осталось провести 11 туров, в турнирной таблице лидирует "Барселона", а "Реал" идет вторым с 2-очковым отставанием.

  • Ранее из-за коронавируса приостановили итальянскую Серию А. Матчи без зрителей пройдут во Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
  • Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19. Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста.
  • 23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Ла Лига Спорт Футбол
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