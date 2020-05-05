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Фанаты "Динамо" поддержали Стерненко и обещают протесты

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Фанаты "Динамо" поддержали Стерненко и обещают протесты
Фанаты "Динамо" поддержали Стерненко и обещают протесты / facebook.com/wbc.kyiv

Фанаты "WBC Ультрас Динамо" поддержали общественного активиста Сергея Стерненко. Активисту могут вручить подозрение в деле, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападавших, смертельно ранил одного из них.

На своей странице в фейсбуке фанаты "Динамо" заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Сергея Стерненко.

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Фанаты обещали организовать протест, если Сергею вручат подозрение.

Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея – мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!
– говорится в сообщении.

Вместе с тем, "WBC Ультрас Динамо" призвали другие фанатские движения и всех неравнодушных следить за развитием событий.

Что известно о подозрении Стерненко?

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что по Стерненко в любом случае будет подозрение.

Говорится о деле, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападавших, смертельно ранил одного из них.

По ее словам, вопрос лишь в квалификации подозрения – умышленное убийство или убийство во время самообороны.

В то же время общественный активист и волонтер Роман Синицын заявил, что подозрение совместно готовят Офис Генпрокурора и СБУ. Вероятнее всего, вручат его уже до конца этой недели.

Также он сообщил, что Стерненко могут закрыть в СИЗО без права на залог.

Что известно о нападении на Сергея Стерненко?На активиста трижды совершали организованное покушение на убийство. 24 мая 2018 года во время покушения Стерненко удалось выжить.

Сергей ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот умер. Стерненко обвинил в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости политики Новости Украины Новости Спорта Динамо Сергей Стерненко Спорт Футбол
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