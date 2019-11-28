Фанаты изуродовали статую Ибрагимовича и назвали его "Иудой" из-за шведского клуба: фото

Известный футболист Златан Ибрагимович стал совладельцем шведского футбольного клуба "Хаммарбю" из Стокгольма. Об этом Златан на днях объявил в своем инстаграме. Эту новость довольно резко восприняли фанаты шведского "Мальме", воспитанником которого является Златан.

Ультрас "Мальме" отправились к статуе Ибрагимовича, которая была установлена в городе в октябре этого года, и изуродовали ее. Памятник был полностью разрисован краской, а на голову статуи надели пакет и ободок унитаза.

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Также болельщики добрались до дома Ибрагимовича в Мальме. Они испортили краской дверь, написав "Иуда", оставили записку с надписью "Покойся с миром" и разбросали законсервированную рыбу.

Фанаты изуродовали статую Ибрагимовича / фото: thesun.co.uk

Златан является воспитанником "Мальме". Став совладельцем принципиального соперника "Хаммарбю", он якобы пренебрежительно отнесся к своей родной команде.

Златан забыл о том, что он значит для Мальме. Он думает, что мы будем рады за него. Нет. Его статуя теперь не имеет значения, ведь он хочет, чтобы другой клуб был лучшим, чем клуб, который сделал его,

– приводит слова директора Malmo Supporters Club издание The Sun.

Недавно стало известно, что Ибрагимович покинул клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". Пока швед ищет новый клуб, он объявил, что стал совладельцем "Хаммарбю".