24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом руководителя клуба – видео

8 Читати новину українською
Эд Вудворд / HITC

Около 20-30 болельщиков "Манчестер Юнайтед" напали на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Они закидали территорию файерами под возгласы "Вудворд должен умереть".

На момент нападения ни Вудворда, ни членов его семьи в доме не было.

Видео нападения на дом руководителя "Манчестер Юнайтед"

Достойно внимания: Игрок "Манчестер Юнайтед" жестоко оборвал карьеру Холанд – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"

После этого представитель "Манчестер Юнайтед" в комментарии Sky Sports озвучил официальную позицию клуба по нападению.

"Мы работаем вместе с полицией, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит. Тот, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде. Болельщики, которые выражают свое мнение – это одно; преступление с нанесением вреда и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь – это другое. Этому нет оправдания", – заявили в клубе.

Вудворд стал исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" в 2013 году. Тогда же команда в последний раз выигрывала чемпионат Англии. Клуб тратит немало средств на трансферы, однако с тех пор удалось выиграть только Кубок Англии (2016) и Кубок лиги (2017). Неудачно команда выступает как на внутренней арене, так и в еврокубках. Поэтому у болельщиков было немало претензий к руководству клуба.

День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
сегодня
6133
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:55 Ибрагимович отличился за "Милан" в игре кубка – видеообзор голевого матча против "Торино"
Ігор Саджениця 92
28 января 20:33 Бойко убегал от Милевского на тренировочных сборах: причина конфликта (видео)
Юрій Семенюк 376
28 января 12:44 Я не учу тебя, а переживаю за тебя, – Михайличенко поговорил с Милевским
Вісент Луїс 266
27 января 22:08 Какой оптимальный пульс при беге – залог успешной тренировки и похудения
Софія Кулай 263
27 января 21:36 Украинский борец Сулимов сенсационно победил чемпиона мира из Армении – видео
Юрій Семенюк 291
Новости
Больше новостей
Залиште відгук