Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом руководителя клуба – видео
Около 20-30 болельщиков "Манчестер Юнайтед" напали на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Они закидали территорию файерами под возгласы "Вудворд должен умереть".
На момент нападения ни Вудворда, ни членов его семьи в доме не было.
Видео нападения на дом руководителя "Манчестер Юнайтед"
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После этого представитель "Манчестер Юнайтед" в комментарии Sky Sports озвучил официальную позицию клуба по нападению.
"Мы работаем вместе с полицией, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит. Тот, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде. Болельщики, которые выражают свое мнение – это одно; преступление с нанесением вреда и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь – это другое. Этому нет оправдания", – заявили в клубе.
Вудворд стал исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" в 2013 году. Тогда же команда в последний раз выигрывала чемпионат Англии. Клуб тратит немало средств на трансферы, однако с тех пор удалось выиграть только Кубок Англии (2016) и Кубок лиги (2017). Неудачно команда выступает как на внутренней арене, так и в еврокубках. Поэтому у болельщиков было немало претензий к руководству клуба.