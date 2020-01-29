Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом руководителя клуба – видео

Около 20-30 болельщиков "Манчестер Юнайтед" напали на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Они закидали территорию файерами под возгласы "Вудворд должен умереть".

На момент нападения ни Вудворда, ни членов его семьи в доме не было.

Видео нападения на дом руководителя "Манчестер Юнайтед"

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

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После этого представитель "Манчестер Юнайтед" в комментарии Sky Sports озвучил официальную позицию клуба по нападению.

"Мы работаем вместе с полицией, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит. Тот, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде. Болельщики, которые выражают свое мнение – это одно; преступление с нанесением вреда и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь – это другое. Этому нет оправдания", – заявили в клубе.

Вудворд стал исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" в 2013 году. Тогда же команда в последний раз выигрывала чемпионат Англии. Клуб тратит немало средств на трансферы, однако с тех пор удалось выиграть только Кубок Англии (2016) и Кубок лиги (2017). Неудачно команда выступает как на внутренней арене, так и в еврокубках. Поэтому у болельщиков было немало претензий к руководству клуба.