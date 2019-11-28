Фанаты "Наполи" устроили беспорядки перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов: видео
27 ноября перед матчем "Ливерпулем" и "Наполи" в Лиге чемпионов фанаты итальянского клуба устроили беспорядки. Возле стадиона "Энфилд", где состоялся матч, фанаты столкнулись с полицией.
На кадрах с окрестностей стадиона видно, как группа болельщиков пыталась атаковать других фанатов. В дело вмешалась пешая и конная полиция. Инцидент произошел возле паба Arkles.
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Liverpoolecho.co.ru сообщает, что пятеро фанатов "Наполи" были арестованы возле "Энфилда" перед началом матча с "Ливерпулем".
Сторонники были задержаны офицерами за ряд правонарушений, включая насильственные беспорядки и волнения.
Трое мужчин в возрасте 29, 31 и 45 лет были арестованы по подозрению в насильственном беспорядке. 30-летний мужчина был арестован по подозрению в беспорядке после начала схватки.
46-летний мужчина был арестован через некоторое время на турникетах "Энфилда" по подозрению в нарушении покоя. Все пять человек были доставлены в полицейские участки для допроса по поводу предполагаемых преступлений.
В день матча также СМИ сообщали, что группа неаполитанцев прогуливалась по центру Ливерпуля, помахивая предметами, напоминающими клюшки для гольфа.
Поединок 5 тура "Ливерпуль" – "Наполи" завершился ничьей 1:1.