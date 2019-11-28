Фанаты "Наполи" устроили беспорядки перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов: видео

27 ноября перед матчем "Ливерпулем" и "Наполи" в Лиге чемпионов фанаты итальянского клуба устроили беспорядки. Возле стадиона "Энфилд", где состоялся матч, фанаты столкнулись с полицией.

На кадрах с окрестностей стадиона видно, как группа болельщиков пыталась атаковать других фанатов. В дело вмешалась пешая и конная полиция. Инцидент произошел возле паба Arkles.

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Liverpoolecho.co.ru сообщает, что пятеро фанатов "Наполи" были арестованы возле "Энфилда" перед началом матча с "Ливерпулем".

Сторонники были задержаны офицерами за ряд правонарушений, включая насильственные беспорядки и волнения.

Трое мужчин в возрасте 29, 31 и 45 лет были арестованы по подозрению в насильственном беспорядке. 30-летний мужчина был арестован по подозрению в беспорядке после начала схватки.

46-летний мужчина был арестован через некоторое время на турникетах "Энфилда" по подозрению в нарушении покоя. Все пять человек были доставлены в полицейские участки для допроса по поводу предполагаемых преступлений.

В день матча также СМИ сообщали, что группа неаполитанцев прогуливалась по центру Ливерпуля, помахивая предметами, напоминающими клюшки для гольфа.

Large group of Napoli fans currently walking around Liverpool city centre, armed with what looks like - golf clubs.. pic.twitter.com/9kgp8HEqRq — Chris Williams (@Chris78Williams) 27 ноября 2019 г.

Поединок 5 тура "Ливерпуль" – "Наполи" завершился ничьей 1:1.