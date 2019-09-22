Фанаты "Шахтера" смотрели игру против "Десны" с крыши заброшенного здания и высмеяли клуб: фото
Болельщики "Шахтера" наблюдали за матчем 8-го тура чемпионата Украины против "Десны" за пределами стадиона. Таким образом болельщики протестуют против решения клуба впускать на матчи болельщиков по паспортам.
Ультрас "Шахтера" наблюдали за встречей с крыши заброшенного здания недалеко от черниговской арены.
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Сторонники "горняков" продолжают бойкотировать походы на стадион из-за несогласия с позицией клуба о посещении футбольных матчей донецкой команды по паспортам.
Фанаты "Шахтера" высмеяли поддержку донецкого клуба в матче восьмого тура премьер-лиги с "Десной".
"Эй, "Шахтер" где ваши многомиллионные болельщики? Вы кому-то надо?", – спрашивают у клуба "Кроты" на своей странице в твиттере.
Кроме того, на своей странице в твиттере болельщики обнародовали фотографии, как они поддерживали "Шахтер" в заброшенном здании.
Как известно, донецкий "Шахтер" сумел одержать восьмую подряд победу в чемпионате Украины. "Горняки" минимально одолели "Десну".