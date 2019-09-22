Фанаты "Шахтера" смотрели игру против "Десны" с крыши заброшенного здания и высмеяли клуб: фото

Болельщики "Шахтера" наблюдали за матчем 8-го тура чемпионата Украины против "Десны" за пределами стадиона. Таким образом болельщики протестуют против решения клуба впускать на матчи болельщиков по паспортам.

Ультрас "Шахтера" наблюдали за встречей с крыши заброшенного здания недалеко от черниговской арены.

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Сторонники "горняков" продолжают бойкотировать походы на стадион из-за несогласия с позицией клуба о посещении футбольных матчей донецкой команды по паспортам.

Фанаты "Шахтера" высмеяли поддержку донецкого клуба в матче восьмого тура премьер-лиги с "Десной".

"Эй, "Шахтер" где ваши многомиллионные болельщики? Вы кому-то надо?", – спрашивают у клуба "Кроты" на своей странице в твиттере.

Ахах)



Вот выездной сектор команды «у который миллионы болельщиков»...



Эй, @FCShakhtar где ваши многомиллионные болельщики?



Вы кому то надо? pic.twitter.com/b7QvawbREn — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 22 сентября 2019 г.

Кроме того, на своей странице в твиттере болельщики обнародовали фотографии, как они поддерживали "Шахтер" в заброшенном здании.

Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.



Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.



Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0 — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 22 сентября 2019 г.

Как известно, донецкий "Шахтер" сумел одержать восьмую подряд победу в чемпионате Украины. "Горняки" минимально одолели "Десну".