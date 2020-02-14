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Фантастический результат: "Заря" в восьми зимних спаррингах не пропустила ни одного гола

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Луганская "Заря" / Укринформ

Луганская "Заря" провела последний матч на сборе в Турции. Команда Виктора Скрипника сыграла вничью 0:0 с "Торпедо-БелАЗ" с Беларуси.

Таким образом в целом на зимних сборах луганчане провели 8 спаррингов, в которых получили 6 побед и дважды сыграли вничью.

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В этих встречах луганчане забили 15 голов и не пропустили ни одного.

Вторую часть сезона УПЛ 2019/2020 "Заря" возобновит матчем против "Мариуполя" (22 февраля).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Заря
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