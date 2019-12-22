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Фаны "Альбасете" вывесили баннер "Мы все – Зозуля" на матче Сегунды

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Роман Зозуля / EFE

Фанаты испанского клуба "Альбасете" поддержали форварда команды украинца Романа Зозулю во время матча Сегунды. Испанские болельщики поддержали украинца после оскорблений от болельщиков "Райо Вальекано".

21 декабря во время матча Сегунды между "Альбасете" и "Эльче" на трибунах появился баннер "Мы все – Зозуля".

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Кроме того, на 10-й минуте поединка фанаты скандировали имя Зозули. Как известно, Роман играет за "Альбасете" под 10-м номером.


Фото с матча "Альбасете" – "Эльче" / lasexta.com

Поединок завершился минимальной победой "Эльче" 0:1. Роман Зозуля отыграл полный матч.

Что известно об оскорблениях в адрес Зозули?15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес Зозули, называя его нацистом.

Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Роман Зозуля Скандал с Романом Зозулей Новости Спорта Спорт Футбол
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