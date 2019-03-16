Федерация баскетбола Украины строго наказала клубы за дисциплинарные нарушения

Директорат чемпионата Украины ФБУ утвердил на последнем заседании несколько дисциплинарных решений.

Главный тренер "Киев-Баскет" Евгений Мурзин после поединка Суперлиги 3 марта против "Запорожья" нарушил "Правила проведения XХVІІІ Чемпионата и Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд", а именно: зашел в раздевалку судей без приглашения и высказал претензии относительно судейства матча и квалификации судей. На главного тренера БК "Киев-Баскет" Мурзина Е.В. наложен штраф в размере 5 000 гривен.

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За отсутствие охраны возле судейской раздевалки того же матча оштрафовано "Запорожье" на 5 000 гривен.

"Днепр" оштрафован на 30 000 гривен за поведение фанатов относительно главного тренера и игроков БК "Киев-Баскет" и БК "Одесса" во время матчей Финала четырех Кубка Украины 9-го и 10 марта.

Кроме того, оштрафованы игроки Станислав Тимофеенко, Кирилл Фесенко, Алексей Онуфриев по 500 гривен за нарушение правила экипировки игрока во время игр.

В свою очередь, президент "Днепра" Валерий Кондратьев на собственной странице в Facebook выразил недоумение по поводу полученных штрафов.

Также "Франковск" оштрафован на 3 700 гривен за нарушения в экипировке игроков, отсутствие электронного протокола и другие недостатки в организации матчей команд женской Суперлиги.

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