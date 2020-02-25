Федерация бокса Украины до сих пор имеет задолженность перед боксерами из "Украинских атаманов"

В Федерации бокса Украины не рассчитались с боксерами, организаторами и техническим персоналом за выступление "Украинских атаманов"

Первым информацию о задолженности за сезон 2013/14 рассказал промоутер Андрей Котельник. Подтвердила ее и Алина Шатерникова в комментарии MixSport.Pro. Она тогда работала координатором домашних матчей "Украинских Атаманов".

"На сегодня долги не выплачены ни боксерам, ни менеджменту, ни подрядчикам, которые помогали нам организовывать яркие шоу. Стыдно признаться, но один раз киевский "Дворец Спорта" позволил провести нам матч без предоплаты – с верой в то, что мы рассчитаемся позже. Однако этого не произошло", – рассказала Алина Шатерникова.

Кто такие "Украинские атаманы" Украинская команда, проект Федерации бокса Украины. Команда на протяжении трех сезонов выступала в Мировой боксерской серии (The World Series Boxing или WSB). В сезоне 2012/13 цвета "Украинских атаманов" защищали Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Виктор Вихрист. Команда дошла до финала турнира. В следующем сезоне состав "Украинских атаманов" серьезно обновился – Ломаченко и Усик перешли в профессионалы.

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При этом, по ее словам, члены команды "Украинские атаманы" ставили этот вопрос перед Федерацией бокса Украины.

"Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус лично обещал погасить эти задолженности. Мол, выплатим обязательно. Но на этом все и закончилось. Боксеры и менеджмент так и не увидели ни зарплаты, ни призовых. С подрядчиками не рассчитались за свет, звук, продакшн", – отметила Алина Шатерникова.

По данным журналистов, Федерация бокса не рассчиталась за 4 месяца в сезоне 2013/14.

Стоит отметить, что сам Виктор Вихрист в интервью Спорт24 рассказал, что он никогда не получал денег от Федерации бокса Украины.