Федерер выиграл 101-ый титул в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир в Майами. Это его 101-ый титул в карьере.

В финале Miami Open Федерер сыграл против Джона Изнера. Американец в 2018 году выиграл этот турнир, поэтому на этот раз защищал свой титул. Но сделвть ему этого не удалось.

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В первом сете Изнер выиграл лишь один гейм на своей подаче. Но навязал борьбу во втором сете. И в десятом гейме проиграл на своей подаче.

Роджер Федерер – Джон Изнер 2:0 (6:1, 6:4)

Для Федерера это четвертая победа на турнире в Майами. До этого швейцарец здесь побеждал в 2005-м, 2006-м и 20170 годах. Кроме того, он выиграл свой 101-ый титул в карьере. Причем это его вторая победа в финале в 2019 году. Благодаря этому он поднимется на четвертое место в рейтинге ATP.