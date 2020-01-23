Феерия в матче Наполи – Лацио: чудо-гол, незабитый пенальти, два удаления и четыре штанги
"Наполи" и "Лацио" определяли 1/4 финала Кубка Италии, кто из них более достоин сыграть в полуфинале. Удачливее оказались хозяева поля.
2-я минута. Все в матче решил единственный гол, который был забит уже на второй минуте встречи. Отличился Инсинье, который продемонстрировал чудеса техники, разобравшись с соперниками в штрафной, и пробив под ногой голкиперу.
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10-я минута. И вскоре "Лацио" имел возможность сравнять счет. Арбитр увидел нарушение правил со стороны Хюсая в собственной штрафной против Кайседо и назначил пенальти. Пробивать пошел Иммобиле. Но перед самым ударом неудачно поскользнулся и пробил выше ворот.
19-я минута. И впоследствии "Лацио" еще раз улыбнулась судьба, когда Хюсай получил вторую желтую карточку и оставил "Наполи" в меньшинстве.
25-я минута. Но радоваться пришлось недолго. Лукас Лейва сбил в центре поля соперника. Однако с таким решением полузащитник "Лацио" оказался несогласен. И свое недовольство он решил показать в довольно агрессивной манере, за что сразу же получил прямую красную карточку.
Кроме этих случаев, в матче также было четыре штанги, которые спасали команды от пропущенных голов. После одного из таких ударов мяч все-таки отправили за линию ворот, но судья зафиксировал офсайд.
Видеообзор матча Наполи – Лацио
Поэтому "Наполи" побеждает и в полуфинале сыграет против победителя пары "Фиорентина" – "Интер".
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