24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Фехтовальщица Ольга Харлан стала рекордсменкой среди украинских спортсменов

36 Читати новину українською
Ольга Харлан / НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины признал фехтовальщицу на саблях Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря 2019 года.

Высокое признание шестикратная чемпионка мира получила благодаря блестящей победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), говорится в сообщении НОК Украины. По итогам сезона во второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет у саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере.

К слову: Историческая медаль Пидручного и невероятная Харлан: главные победы 2019 года

Для опытной фехтовальщицы это уже второе высокое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов. Вслед за Харлан по количеству этих наград плотно идет Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний лучшим спортсменом месяца.

Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость
сегодня
3039
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Фехтование Ольга Харлан Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Бой Деревянченко с Головкиным стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene
Юрій Семенюк 45
2 января 10:02 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 586
2 января 18:50 Бегун досадно проиграл забег, пропустив соперника вперед на последнем метре: видео
Юрій Семенюк 215
2 января 16:38 Невероятный сейв Лунина попал в топ-10 чемпионата Испании
Юрій Семенюк 171
2 января 14:44 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 231
Новости
Больше новостей
Залиште відгук