Фехтовальщица Ольга Харлан стала рекордсменкой среди украинских спортсменов

Национальный олимпийский комитет Украины признал фехтовальщицу на саблях Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря 2019 года.

Высокое признание шестикратная чемпионка мира получила благодаря блестящей победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), говорится в сообщении НОК Украины. По итогам сезона во второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет у саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере.

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Для опытной фехтовальщицы это уже второе высокое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов. Вслед за Харлан по количеству этих наград плотно идет Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний лучшим спортсменом месяца.