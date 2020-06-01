"Фенербахче" хочет видеть у себя футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко. Сейчас он выступает за английский "Вест Хэм".

Об этом сообщает турецкое издание Takvim. По данным ресурса, турки хотят арендовать украинца с правом выкупа.

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"Вест Хэм", в свою очередь, готов согласиться на такой трансфер, если в контракт включат опцию обязательного выкупа игрока. На данный момент переговоры между клубами продолжаются.

Отмечается, что текущая рыночная стоимость Андрея Ярмоленко составляет около 9-10 миллионов евро.

Карьера Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"

11 июля 2018 года Ярмоленко стал игроком английского клуба "Вест Хэм Юнайтед", перейдя из дортмундской "Боруссии" за 22 млн фунтов стерлингов, плюс 3 млн фунтов могут быть выплачены в виде бонусов.

Подписал контракт на 4 года. Дебютировал 12 августа в матче против "Ливерпуля" (0:4), вышел на 67-й минуте вместо Марко Арнаутовича. 16 сентября забил первые голы за клуб: на 11-й минуте с паса Арнаутовича и на 31-й минуте с паса капитана команды Марка Нобла, матч закончился 3:1.

20 октября 2019 года в матче 9 тура АПЛ против "Тоттенхэма" получил травму ахиллова сухожилия и выбыл из футбола как минимум на полгода.