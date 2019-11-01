Феноменальное укороченное и блестящее спасение: лучшие моменты матча Свитолиной – видео

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/wta

Элина Свитолина и София Кенин более 2 часов сражались в матче на Итоговом турнире. Победу в равном поединке удалось получить украинке.

Свитолина на Итоговом турнире поражает своей скоростью и прекрасным видением игры. В игре против Кенин украинке удалось выиграть несколько невероятных розыгрышей.

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София Кенин – Элина Свитолина видеообзор матча

Свитолина на Итоговом турнире в Шэньчжэне повторила рекорд Серены Уильямс. Украинка вышла в полуфинал, не проиграв ни одного сета.

В полуфинале, который состоится в субботу, 2 ноября, Элина сыграет против Белинды Бенчич. Пути теннисисток пересекались трижды – 2:1 впереди в личных встречах Бенчич.

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В другом полуфинале Итогового турнира сыграют Каролина Плишкова и Эшли Барти.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
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