"Ференцварош" Реброва с украинцами в составе сенсационно уступил в чемпионате Венгрии

В матче 21 тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва на последних минутах упустил победу над "Дебреценом".

"Дебрецен" – "Ференцварош" 2:1

Голы: Тежер, 83 (пен), Зсори, 90 – Двали, 29

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Ведя в счете на 29 минуте, лидер венгерского первенства, казалось, доведет матч до своей победы, но соперник не только сумел отыграться на 83 минуте, но и забить победный гол буквально за несколько секунд до финального свистка.

Украинцев Петряк и Харатин провели всю встречу, а последний отличился еще и желтой карточкой. Имея в активе 43 очка, команда украинцев продолжает лидировать в турнирной таблице.

Ближайший преследователь "Гонвед" в случае победы в матче над DVTK будет на восемь пунктов ниже. "Дебрецен" и "Види" с 34-ю очками сейчас идут третьим и четвертым.

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