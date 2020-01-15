Фернандо Алонсо попал в аварию на "Дакаре": машина перевернулась несколько раз – видео
Испанец Фернандо Алонсо попал в аварию во время гонки "Дакар". Автомобиль гонщика слетел с дюны и несколько раз перевернулся.
Это случилось на десятом этапе ралли "Дакар", которое проходит в Саудовской Аравии. Фернандо Алонсо не учел, что за подъемом будет спуск. Да еще и вылетел на него боком.
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Во время падения автомобиль несколько раз перевернулся. Но в конце встал на колеса. Поэтому через мгновение Алонсо уже поехал дальше будто ничего не произошло.
Видео аварии Алонсо во время ралли "Дакар"
Хотя во время аварии в его Toyota было разбито ветровое стекло, что значительно усложнило испанцу дальнейшую гонку.
Последствия аварии Toyota Алонсо (фото: twitter.com/PacoGrandeTVE)
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