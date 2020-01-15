Фернандо Алонсо попал в аварию на "Дакаре": машина перевернулась несколько раз – видео

Испанец Фернандо Алонсо попал в аварию во время гонки "Дакар". Автомобиль гонщика слетел с дюны и несколько раз перевернулся.

Это случилось на десятом этапе ралли "Дакар", которое проходит в Саудовской Аравии. Фернандо Алонсо не учел, что за подъемом будет спуск. Да еще и вылетел на него боком.

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Во время падения автомобиль несколько раз перевернулся. Но в конце встал на колеса. Поэтому через мгновение Алонсо уже поехал дальше будто ничего не произошло.

Видео аварии Алонсо во время ралли "Дакар"

ÚLTIMA HORA. Fernando Alonso vuelca nada más salir en la especial de la etapa Maratón de hoy #DakarRTVE15EN Imagen de Álvaro García. 2 ruedas pinchadas. Los pilotos están bien. Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) January 15, 2020

Хотя во время аварии в его Toyota было разбито ветровое стекло, что значительно усложнило испанцу дальнейшую гонку.



Последствия аварии Toyota Алонсо (фото: twitter.com/PacoGrandeTVE)