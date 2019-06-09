Феттель первым финишировал на Гран-при Канады, но гонку выиграл Хэмилтон

На Гран-при Канады Ferrari получила шанс прервать гегемонию Mercedes в Формуле-1 в сезоне 2019 Но одна ошибка стоила первой победы в сезоне итальянской конюшни.

Накануне именно Феттель выиграл поул-позишн, оставив позади Хэмилтона. Третьим стартовал Леклер на Ferrari, и четвертым, довольно неожиданно — Рикардо на Renault. Они сохранили свои позиции после старта. Боттас с Mercedes и Ферстаппен с Red Bull были внутри пелетона.

На трассе дольше продолжалась равная борьба. Боттас сокращал отставание от лидеров. Поэтому самый интересный момент в начале — сход с гонки Норриса из-за проблем с подвеской.

К слову: Хэмилтон неуклюже врезался в стену на практике Гран-при Канады

Важнейшим момент в гонке произошел на 48 круге. Феттель ошибся, в повороте срезав трассу. И выехал перед самым Хэмилтоном, почти отправив соперника в стенку. Стюарды за это дали немцу 5 секунд штрафа.

LAP 48/70



Vettel goes wide at Turn 4!



He re-joins the track, and Lewis goes for the gap, but it quickly closes #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/FvZodPqt6K — Formula 1 (@F1) 9 червня 2019 р.

Этого и хватило Хэмилтону для победы. Как ни старался Феттель увеличить отрыв от Mercedes, чтобы победить на Гран-при Канады, ему просто не хватило времени на финише. При этом после финиша гонщик Ferrari переставил таблички, поставив себе первое место.

При этом Феттель мог проиграть во вторую позицию своему партнеру. Но все-таки опередил Леклера на шесть секунд, поэтому с учетом штрафа на подиуме был выше его.

Быстрейший круг в активе Боттас. При этом финн за несколько кругов до финиша еще раз отправился на пит-стоп, чтобы заменить резину. Именно благодаря этому он и показал быстрейший круг. Хотя и финишировал четвертым.

В одном круге с лидерами финишировал и Ферстаппен. Все остальные проиграли победителям один круг.

RACE CLASSIFICATION



Hamilton clinches his seventh win in Canada

Ferrari's first double-podium of 2019

️ Renault take double points#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/mvtcJqH3GK — Formula 1 (@F1) 9 червня 2019 р.

Для Хэмилтона это пятая победа в этом сезоне. Еще две — в Боттас. Поэтому они и лидируют в общем зачете. Как и Mercedes в Кубке конструктора.