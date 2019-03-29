ФФУ не консультировалась с УЕФА по натурализации Мораеса: неожиданные детали

Федерация футбола Украины не связывался с УЕФА по поводу натурализации бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

В УЕФА не консультировали ФФУ по натурализации форварда и не давали добро на его участие в матчах квалификации к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сообщает Record.

Читайте также: Почему Мораес в сборной – это нехорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов

Также отмечается, что УЕФА не подтвердил возможность участия форварда в матчах отбора чемпионата Европы-2020.

Ранее Спорт 24 писал, что генеральный секретарь ФФУ Юрий Запесоцкий заявлял, что по этому вопросу были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения игрока в состав национальной команды.

Что случилось с натурализацией Мораеса? Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram