ФФУ не консультировалась с УЕФА по натурализации Мораеса: неожиданные детали

90 Читати новину українською
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / Фото из открытых источников

Федерация футбола Украины не связывался с УЕФА по поводу натурализации бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

В УЕФА не консультировали ФФУ по натурализации форварда и не давали добро на его участие в матчах квалификации к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сообщает Record.

Читайте также: Почему Мораес в сборной – это нехорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов

Также отмечается, что УЕФА не подтвердил возможность участия форварда в матчах отбора чемпионата Европы-2020.

Ранее Спорт 24 писал, что генеральный секретарь ФФУ Юрий Запесоцкий заявлял, что по этому вопросу были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения игрока в состав национальной команды.

Что случилось с натурализацией Мораеса? Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Отказалась от украинского гражданства: звезда "Орла и решки" Жанна Бадоева поразила заявлением
сегодня
1283
Теги: Новости Спорта Спорт Жуниор Мораес УЕФА Сборная Украины по футболу Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
сегодня 16:52 Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
27
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 309
Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
сегодня 15:28 Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
274
Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
сегодня 11:17 Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
55
Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
28 марта 19:31 Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук