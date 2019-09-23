ФИФА награждает лучших футболистов года: онлайн-трансляция

В понедельник, 23 сентября, в оперном театре "Ла Скала" в Милане (Италия) состоится награждение лучших футболистов и тренеров прошлого сезона. Церемонию The Best FIFA Football Awards 2019 можно посмотреть в Украине по телевидению и онлайн.

The Best FIFA Football Awards 2019 в Украине покажет телеканал "UA Первый". Начало прямой трансляции из Милана в 21:30. Читайте также: ФИФА назвала претендентов на лучшего игрока, вратаря, тренера, болельщика и гол года: имена Онлайн-трансляцию из Милана можно посмотреть ЗДЕСЬ. Лучших будут определять в нескольких номинациях: лучший футболист сезона лучшая футболистка сезона лучший наставник мужской команды лучший наставник женской команды лучший голкипер мужской команды лучшая голкиперка женской команды лучший болельщик премия Пушкаша (самый красивый гол) Имена победителей церемонии – читайте на сайте Спорт24.