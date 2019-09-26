ФИФА обвинили в фальсификации голосования при выборе Месси лучшим игроком мира
Наставник сборной Судана Здравко Лугарошич заявил, что не голосовал за капитана и форварда "Барселоны" Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.
В итоговом протоколе ФИФА Лугарошич свой голос якобы отдал Месси, но, по словам самого тренера, он выбрал форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Саллаха, сообщает Tuttosport.
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Также капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не принимал участия в голосовании по определению лучшего игрока мира по версии ФИФА и не отдавал свой голос за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Я не голосовал за Месси. Я был очень удивлен, увидев себя в списке капитанов сборных, которые выбрали Месси, учитывая то, что в этом году я не голосовал. ФИФА утверждает, что прислала мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал и проголосовать не мог. Как я появился в списке капитанов, которые проголосовали за Месси, если я не мог проголосовать,
– написал Баррера в Twitter.
Спорт 24 писал, что церемония The Best FIFA Football Awards 2019 прошла 23 сентября в оперном театре "Ла Скала" в Милане. В номинации "Лучший футболист" победителем стал Лионель Месси. Второе место занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третья позиция у Криштиану Роналду, который пропустил гала-вечер.
Кстати, Месси стал лучшим в мире по версии капитанов и тренеров национальных сборных, а также по мнению болельщиков. Журналисты же выбрали сильнейшим Вирджила ван Дейка, но на общие итоги голосования это не повлияло.
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