ФИФА обвинили в фальсификации голосования при выборе Месси лучшим игроком мира

13 Читати новину українською
Лионель Месси
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Наставник сборной Судана Здравко Лугарошич заявил, что не голосовал за капитана и форварда "Барселоны" Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

В итоговом протоколе ФИФА Лугарошич свой голос якобы отдал Месси, но, по словам самого тренера, он выбрал форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Саллаха, сообщает Tuttosport.

Читайте также: Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации лучший игрок и тренер сезона

Также капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не принимал участия в голосовании по определению лучшего игрока мира по версии ФИФА и не отдавал свой голос за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Я не голосовал за Месси. Я был очень удивлен, увидев себя в списке капитанов сборных, которые выбрали Месси, учитывая то, что в этом году я не голосовал. ФИФА утверждает, что прислала мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал и проголосовать не мог. Как я появился в списке капитанов, которые проголосовали за Месси, если я не мог проголосовать,
– написал Баррера в Twitter.

Спорт 24 писал, что церемония The Best FIFA Football Awards 2019 прошла 23 сентября в оперном театре "Ла Скала" в Милане. В номинации "Лучший футболист" победителем стал Лионель Месси. Второе место занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третья позиция у Криштиану Роналду, который пропустил гала-вечер.

Кстати, Месси стал лучшим в мире по версии капитанов и тренеров национальных сборных, а также по мнению болельщиков. Журналисты же выбрали сильнейшим Вирджила ван Дейка, но на общие итоги голосования это не повлияло.

blog_ava
Воздвижение Креста Господнего: что нельзя делать в этот праздник
сегодня
11841
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Криштиану Роналду Лионель Месси ФИФА
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео
сегодня 09:38 Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео
123
"Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
25 сентября 15:03 "Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
131
Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
25 сентября 12:37 Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
167
Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
25 сентября 11:38 Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
Ігор Саджениця 277
Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
25 сентября 09:59 Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
222
Новости
Больше новостей
Залиште відгук