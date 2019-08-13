ФИФА пошла на уступки "Манчестер Сити", который мог получить трансферный бан

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"Манчестер Сити" избежал тансферного бана
"Манчестер Сити" избежал тансферного бана / ФК "Манчестер Сити"

ФИФА вынесла вердикт по делу о нарушении "Манчестер Сити" правил о регистрации юных футболистов, не достигших 18-летнего возраста.

"Манчестер Сити" удалось избежать серьезного наказания. Клуб не получил трансферный бан, но был оштрафован на 315 тысяч фунтов.

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"Горожане" нарушили один из пунктов правил ФИФА, согласно которому международные трансферы футболистов могут разрешаться только при условии достижения ими 18-летнего возраста.

Ранее за нарушение правил регистрации несовершеннолетних футболистов ФИФА наказывала такие клубы, как "Барселона", "Атлетико" и "Челси" запретом на подписание новых футболистов.

Последний пример – лондонский гранд, чья апелляция по делу была отклонена. "Синие" уже обратились с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Спорт 24 писал, что УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити" по поводу несоблюдения правил финансового фэйр-плей. Лидеру английской Премьер-лиги грозит несколько наказаний, в том числе исключение из Лиги чемпионов.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФИФА Манчестер Сити
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