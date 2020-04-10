ФИФА разрешила украинским клубам уменьшить зарплаты футболистов, – журналист
Украинские клубы получили разрешение от ФИФА на изменение зарплаты футболистам во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщит журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.
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Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им предоставляют прямое право садиться за стол переговоров с игроками и просматривать их зарплатные ведомости. Это не является прямой рекомендацией и оставляет право за футболистами не идти на снижение. Все зависит от морали каждого отдельно,
– написал Бурбас.
Ранее об уменьшении зарплат рассказал вратарь "Шахтера" Андрей Пятов. По словам голкипера "горняков", пока подобные вопросы обсуждаются с руководством. Если такая ситуация произойдет, то он не видит в этом никаких проблем.
Во время остановки футбола в европейских чемпионтах клубы начали снижать зарплаты игроков. К таким мерам начали прибегать клубы АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.
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