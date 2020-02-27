ФИФА согласилась внести кардинальные изменения в аренду игроков: что предлагается

Представители ФИФА провели заседание, на котором согласовали внести изменения в правила аренды футболистов. Новые изменения должны вступить в силу с лета 2020 года.

Как говорится на сайте ФИФА, новые правила устанавливают для того, чтобы аренды футболистов "гарантировали, что они действительно имеют спортивное назначение для развития молодых игроков". Их предложили еще в октябре 2019 года. В этот раз на заседании решение согласовал комитет, в состав которого входят представители клубов, лиг и игроков, а также ассоциаций-членов, конфедераций и администрации ФИФА.

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Согласно новым положениям, которые будут переданы на рассмотрение Комитета по статусу игроков и Совету ФИФА, с июля 2020 года будут введены ограничения на международные аренды игроков в возрасте 22 и старше. Сначала будет переходный период (сезон 2020/2021), когда будет установлено ограничение до восьми игроков. С сезона 2022/2023 – шесть игроков, три из которых на вход, три на выход между одними и теми же клубами.

ФИФА предоставит ассоциациям трехлетний срок для введения новых правил по аренде игроков на внутренней арене.