Финал Кубка Украины по футболу: известна дата и место проведения
Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019 – 2020 будет проведен 8 июля во Львове. Такое решение принял исполком УАФ 26 мая.
Об официальном решении относительно даты и места проведения финала Кубка Украины по футболу сообщили на сайте Украинской ассоциации футбола.
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О противоэпидемических рекомендациях Минздрава
Исполком УАФ принял решение на основе:
- Письма Министерства здравоохранения Украины,
- Постановления главного государственного санитарного врача.
Все рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина учтены. Это означает, что на матче не будут присутствовать более 200 человек.
О дате и времени проведения финала Кубка Украины сезона 2019 – 2020
- Дата: матч состоится 8 июля 2020 года.
- Место: Львов, стадион "Арена Львов".
Напомним, 26 мая Министерство здравоохранения Украины официально позволило возобновить футбольные матчи. Но все участники матчей обязаны следовать противоэпидемиологическим рекомендациям.
Каким именно – читайте по этой ссылке.