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Финал Кубка Украины по футболу: известна дата и место проведения

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Когда и где состоится финал Кубка Украины по футболу: дата и место
Когда в Украине состоится финал Кубка по футболу / Коллаж 24 канала

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019 – 2020 будет проведен 8 июля во Львове. Такое решение принял исполком УАФ 26 мая.

Об официальном решении относительно даты и места проведения финала Кубка Украины по футболу сообщили на сайте Украинской ассоциации футбола.

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О противоэпидемических рекомендациях Минздрава

Исполком УАФ принял решение на основе:

  • Письма Министерства здравоохранения Украины,
  • Постановления главного государственного санитарного врача.

Все рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина учтены. Это означает, что на матче не будут присутствовать более 200 человек.

О дате и времени проведения финала Кубка Украины сезона 2019 – 2020

  • Дата: матч состоится 8 июля 2020 года.
  • Место: Львов, стадион "Арена Львов".

Напомним, 26 мая Министерство здравоохранения Украины официально позволило возобновить футбольные матчи. Но все участники матчей обязаны следовать противоэпидемиологическим рекомендациям.

Каким именно – читайте по этой ссылке.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Спорта Кубок Украины Футбол Спорт
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