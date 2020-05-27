Финал Кубка Украины по футболу: известна дата и место проведения

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019 – 2020 будет проведен 8 июля во Львове. Такое решение принял исполком УАФ 26 мая.

Об официальном решении относительно даты и места проведения финала Кубка Украины по футболу сообщили на сайте Украинской ассоциации футбола.

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О противоэпидемических рекомендациях Минздрава

Исполком УАФ принял решение на основе:

Письма Министерства здравоохранения Украины,

Постановления главного государственного санитарного врача.

Все рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина учтены. Это означает, что на матче не будут присутствовать более 200 человек.

О дате и времени проведения финала Кубка Украины сезона 2019 – 2020

Дата: матч состоится 8 июля 2020 года.

Место: Львов, стадион "Арена Львов".