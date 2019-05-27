Финал Лиги Европы: лондонское дерби в Баку

Этот еврокубковый сезон стал настоящим праздником для ценителей английского футбола. Ведь в финале как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы представлены только клубы Английской премьер-лиги.

Первыми, уже в эту среду, 29 мая, главный трофей Лиги Европы разыграют "Челси" и "Арсенал". Сам кубок, кстати, весит 15 килограмм и это самый тяжелый клубный приз Европы.

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И хоть обе команды из Лондона, сыграть им придется далеко от дома, ведь местом финала был выбран Баку. Чтобы слетать туда и обратно, футболистам придется преодолеть около восьми тысяч километров. Большей проблемой это оказалось для болельщиков. Клубы не смогли продать часть билетов, которые им выделили и вернули их обратно в УЕФА.

Расстояние – не единственное неудобство. Через конфликт Азербайджана и Армении "Арсенал" не сможет рассчитывать на помощь Генриха Мхитаряна. В этом евросезоне он, правда, не забивал, зато, на его счету четыре голевые передачи.

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У "Арсенала" и "Челси" богатая история встреч. Но вот в еврокубках они пересекаются только во второй раз. Раньше, 15 лет назад, "аристократы" оказались сильнее в четвертьфинале Лиги чемпионов. В чемпионате Англии в этом сезоне команды обменялись домашними победами: "Челси" выиграл 3:2, а "Арсенал" – 2:0. И, хотя в общей статистике матчей чаще выигрывали "канониры", больше шансов добыть трофей пока что в "Челси" – 54% от аналитиков Parimatch.

А вот мотивация выше у "канониров". И дело здесь не в призовых от УЕФА. Четыре миллиона евро за победу в Лиге Европы для "Арсенала" не такая уж и большая сумма. Другое дело, что это даст право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов в новом сезоне. "Челси" и так туда пробился, заняв третье место в чемпионате Англии, где "канониры" финишировали лишь пятыми.