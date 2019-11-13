Финалист Лиги чемпионов может уволить главного тренера после матча с командой Ярмоленко

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Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино / Фото из открытых источников

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может стать жертвой ужасных результатов команды.

"Тоттенхэм" провалил стартовый отрезок нынешнего сезона. Руководство "шпор" сейчас серьезно рассматривает возможность увольнения Почеттино.

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Руководство "Тоттенхэма" намерено отправить Почеттино в отставку в случае поражения команды в матче 13 тура чемпионата Англии против "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко.

При этом, если "Тоттенхэм" решит уволить аргентинского специалиста, то последний получит компенсацию в размере около 13 млн евро.

В данный момент Тоттенхэм занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 20 очков. Матч "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" состоится в Лондоне в субботу, 23 ноября.

Контракт Почеттино с "Тоттенхэмом" действует до 2023 года. Ранее сообщалось о том, что специалист может возглавить "Баварию"

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Вест Хем
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