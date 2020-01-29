24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Финансовые запросы "Шахтера" сорвали трансфер украинца Матвиенко в топ-клуб АПЛ

18 Читати новину українською
Николай Матвиенко / ФК "Шахтер"

Лондонский "Арсенал" наконец нашел нового центрального защитника. И им оказался не украинец Николай Матвиенко.

26-летний испанский защитник "Фламенго" Пабло Мари перейдет в лондонский "Арсенал" этой зимой. "Канониры" возьмут футболиста в аренду с правом выкупа его контракта следующим летом, сообщает Goal.com.

Читайте также: "Шахтер" и "Арсенал" согласовали переход украинца Матвиенко, но есть одна преграда

Договоренность о трансфере между клубами уже достигнута. Мари вылетел в Англию в минувшую субботу для прохождения медосмотра, но уже в воскресенье вернулся в Бразилию, так как клубы не смогли договориться о сделке.

Тем не менее, переговоры продолжились и увенчались успехом. "Фламенго" позволил Мари вернуться в Лондон для завершения трансфера. Пабло Мари провел 30 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, отметившись тремя голами. Он помог команде впервые с 1981 года выиграть Кубок Либертадорес.

К слову, еще одним вариантом "Арсенала" для усиления центра защиты был Николай Матвиенко. "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будет прописано обязательство выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, "Шахтер" оценивает украинца в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

Действующий контракт Матвиенко с горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
сегодня
10679
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Арсенал Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:31 Слежу за Луниным и желаю успехов, – Зидан рассказал об аренде украинца
Юрій Семенюк 8
сегодня 08:55 Ибрагимович отличился за "Милан" в игре кубка – видеообзор голевого матча против "Торино"
Ігор Саджениця 104
28 января 20:33 Бойко убегал от Милевского на тренировочных сборах: причина конфликта (видео)
Юрій Семенюк 403
28 января 12:44 Я не учу тебя, а переживаю за тебя, – Михайличенко поговорил с Милевским
Вісент Луїс 277
27 января 22:08 Какой оптимальный пульс при беге – залог успешной тренировки и похудения
Софія Кулай 265
Новости
Больше новостей
Залиште відгук