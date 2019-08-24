Фиорентина – Наполи: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

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Фиорентина – Наполи: где смотреть онлайн матч 24 августа 2019

Чемпионат Италии стартует с противостояния "Фиорентины" и "Наполи". Посмотреть этот матч можно будет и в Украине онлайн.

Стоит напомнить, что итальянская Серия А транслируется на украинских телеканалах. Поэтому можно будет увидеть в прямом эфире матчи с участием украинцев – Руслана Малиновского в "Аталанте" и Евгения Шахова в "Лечче". Показывать матчи и в дальнейшем будут телеканалы "Футбол 1/2". И именно на "Футбол 1" покажут в прямом эфире матч "Фиорентина" – "Наполи". Начало трансляции в 21:40, сам матч начнется в 21:45.

К слову: Фиорентина – Наполи: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Онлайн-трансляция матча "Фиорентина" – "Наполи" будет доступна на Oll.tv. Это онлайн-трансляция с канала "Футбол 1". Но стоит напомнить, что доступ к трансляции футбольных матчей на этом сайте платный и требует регистрации. Месячный абонемент на Oll.tv – 89 гривен (только каналы "Футбол 1/2") или 139 гривен (каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport).

Трансляция матча на этих сайтах – с 21:45. Обзор матча "Фиорентина" – "Наполи" – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Наполи
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