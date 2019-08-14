Фирмино и Бакрли в запасе: "Ливерпуль" и "Челси" назвали стартовые составы на Суперкубок УЕФА
Английские гранды "Ливерпуль" и "Челси" определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок УЕФА. Поединок, который принимает Стамбул, начнется в 22:00.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил сыграть против "Челси" по схеме 1:4:3:3.
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"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабинью, Хендерсон, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен.
Наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард тоже решил сыграть по схеме 1:4:3:3.
"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Канте, Жожиньо, Педро, Жиру, Пулишич.
Матч за Суперкубок УЕФА состоится в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк". Начало игры в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.