Фирмино и Бакрли в запасе: "Ливерпуль" и "Челси" назвали стартовые составы на Суперкубок УЕФА

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"Ливерпуль" – "Челси": стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" – "Челси": стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА / LFC

Английские гранды "Ливерпуль" и "Челси" определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок УЕФА. Поединок, который принимает Стамбул, начнется в 22:00.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил сыграть против "Челси" по схеме 1:4:3:3.

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"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабинью, Хендерсон, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен.

Наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард тоже решил сыграть по схеме 1:4:3:3.

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Канте, Жожиньо, Педро, Жиру, Пулишич.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк". Начало игры в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси ФК Ливерпуль
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