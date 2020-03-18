Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко

Карантин и пребывание дома – не причина, почему стоит перестать заниматься спотом. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала упражнения, которые можно делать дома. Некоторые из них даже на диване.

Юлия Левченко опубликовала два коротких видео с упражнениями, которые можно делать дома. Все, что для этого нужно – желание. И подушка. Вместо гири можно использовать две пол-литровые бутылки с водой.

К слову Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома

Вряд ли после этих упражнений вы начнете прыгать в высоту так, как это делает Юлия Левченко, но поддерживать себя в форме точно сможете.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.