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Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко

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Карантин и пребывание дома – не причина, почему стоит перестать заниматься спотом. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала упражнения, которые можно делать дома. Некоторые из них даже на диване.

Юлия Левченко опубликовала два коротких видео с упражнениями, которые можно делать дома. Все, что для этого нужно – желание. И подушка. Вместо гири можно использовать две пол-литровые бутылки с водой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My “homemade” training for physical and mental health

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Вряд ли после этих упражнений вы начнете прыгать в высоту так, как это делает Юлия Левченко, но поддерживать себя в форме точно сможете.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Карантин в Украине 2020 Юлия Левченко Новости Спорта Спорт
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