Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко
Карантин и пребывание дома – не причина, почему стоит перестать заниматься спотом. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала упражнения, которые можно делать дома. Некоторые из них даже на диване.
Юлия Левченко опубликовала два коротких видео с упражнениями, которые можно делать дома. Все, что для этого нужно – желание. И подушка. Вместо гири можно использовать две пол-литровые бутылки с водой.
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Вряд ли после этих упражнений вы начнете прыгать в высоту так, как это делает Юлия Левченко, но поддерживать себя в форме точно сможете.
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