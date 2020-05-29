Фьюри рассказал, в каком стиле нокаутирует Джошуа: Он будет танцевать на ринге, словно Бемби

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри подогревает интерес к потенциальному поединку с Энтони Джошуа. Тайсон, известный мастер грязной болтовни, рассказал, в каком стиле нокаутирует чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Джошуа.

Фьюри планирует нокаут в ранних раундах

В интервью Talk Sport Фьюри рассказал, что стиль Джошуа подходит для него. Поэтому он не сомневается в легкой победе.

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"Энтони стоит вертикально и идет вперед, используя классическую защиту", – сказал Фьюри.

Он назвал Джошуа сильным и мощным боксером. Но, по мнению Фьюри, его оппоненту не хватает мастерства в работе ног.

Он вряд ли демонстрирует выдержку, и у него немного тонка кишка, когда дело доходит до пропущенных ударов,

– заявил Фьюри.

Тайсон предполагает, что нокаутирует Джошуа во втором или третьем раунде. Он даже рассказал, как это сделает.

Когда я впервые по нему попаду, его ноги бросятся в пляс. Затем я наброшусь на него, как это делал толстый. Легко, никаких забот. Я рассказывал вам, каким ударом нокаутирую Джошуа? Это будет левый хук в висок. Вы увидите, как Джошуа танцует на ринге, словно Бемби,

– резюмировал Тайсон.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа

Оба британца могут разыграть звание абсолютного чемпиона мира уже в 2020 году. Но для этого обоим нужно выиграть следующие поединки.

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У Джошуа на 25 июля запланирована встреча с Кубратом Пулевым. Болгарский боксер – официальный претендент на титул IBF. Вероятно, что бой отсрочат на осень.

Следует отметить, что Джошуа также должен провести защиту пояса WBO. Обязательным соперником британца является Александр Усик.

В тоже время Фьюри должен провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером. Американец активировал опцию о реванше.