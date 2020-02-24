Фьюри – Уайлдер: будет ли третий бой

22 февраля состоялся реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Если первая встреча боксеров на ринге завершилась ничьей, то второй бой уверенно выиграл Тайсон. В контракте на второй бой была опция для реванша, которую Уайлдер может активировать в течение 30 дней.

Тренер Уайлдера Джей Дис уверен, что Деонтей воспользуется правом на реванш.

Это впечатляет: Как звучит мощный удар Фьюри, после которого Уайлдер побывал в нокдауне: видео

"Смотрите сами, они уже подарили болельщикам два крутых боя. Поэтому не сомневаюсь, что зрители с удовольствием посмотрят и третье противостояние. И, думаю, мы тоже согласимся с необходимостью немедленного третьего боя. Предполагаю, что и команда Фьюри будет не против", – цитирует тренера vRINGe.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель сделал осторожное заявление. Он считает, что Уайлдеру, возможно, понадобится время на восстановление.

Но уверен, что он вернется. Уверен, мы увидим их третье противостояние. И только победитель третьего боя решит, в каком направлении ему двигаться дальше,

– сказал менеджер.

В то же время сопромоутер Фьюри Боб Арум (Top Rank) сообщил, что в случае необходимости Уайдеру дадут больше, чем 30 дней на окончательное решение о реванше.

Также по словам Арума, если он воспользуется своим правом на реванш, то третий бой состоится до августа 2020 года.

Смотрите также: Тайсон Фьюри попробовал на вкус кровь Уайлдера, лизнув его во время боя: видео

Тайсон Фьюри уверен, что Уайлдер захочет реванша. Впрочем, британец также считает, что американцу нужно время для восстановления.

Я практически уверен, что он попросит реванш, ведь он мощный панчер и способен нокаутировать соперника в любой момент. Такой боксер всегда способен выиграть бой. Я уверен, что мы снова встретимся, если Уайлдер этого захочет,

– цитирует Фьюри The independent.

Уайлдер – Фьюри II

Реванш между Фьюри и Уайлдером завершился в седьмом раунде. Рефери остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.

В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один судья отдал Деонтею хотя бы один раунд поединка.

Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.

К теме: Фьюри – Уайлдер: главные цифры и факты зрелищного реванша