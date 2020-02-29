Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя

Тайсон Фьюри таки проведет третий бой против американца Деонтея Уайлдера. Третий бой между боксерами должен состояться летом 2020 года.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сотрудничающий с Фьюри, рассказал детали организации третьего поединка.

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По его словам, бой состоится летом на легендарной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке.

Выручка с входных билетов приближается к 17 миллионам долларов. Сто процентов, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. "Мэдисон-Сквер-Гарден" прекрасно подходит. К таким боям у людей есть аппетит, почему не устроить это снова?,

– цитирует Арума WBN.

Арум заявил, что согласно контракту, реванш возможен в середине июля. Также известно, что Уайлдер имеет месяц с момента боя против Фьюри, чтобы активировать пункт контракта о реванше.