Фьюри – Уайлдер: дата и место третьего боя
Тайсон Фьюри таки проведет третий бой против американца Деонтея Уайлдера. Третий бой между боксерами должен состояться летом 2020 года.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сотрудничающий с Фьюри, рассказал детали организации третьего поединка.
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По его словам, бой состоится летом на легендарной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке.
Выручка с входных билетов приближается к 17 миллионам долларов. Сто процентов, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. "Мэдисон-Сквер-Гарден" прекрасно подходит. К таким боям у людей есть аппетит, почему не устроить это снова?,
– цитирует Арума WBN.
Арум заявил, что согласно контракту, реванш возможен в середине июля. Также известно, что Уайлдер имеет месяц с момента боя против Фьюри, чтобы активировать пункт контракта о реванше.
- Первая встреча боксеров состоялась 1-го декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но бой завершился ничьей.
- Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года и завершился в седьмом раунде. Рефери остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.
- В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один судья отдал Деонтею хотя бы один раунд поединка.
- Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.
- Зато Фьюри до сих пор не знает горечи поражений. Кроме того, Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.
- После поединка обе стороны заявили, что не против провести третий поединок.