Фьюри и Уайлдер провели дуэль взглядов – видео
Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов. До боя между боксерами за титул WBC осталось меньше месяца.
Боксеры провели традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой встретились взглядами.
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Фьюри – Уайлдер видео дуэли взглядов
Во время пресс-конференции боксеры успели обменяться "любезностями". В частности, Деонтей заявил, что у Фьюри в кулаках подушки. "У него есть мастерство, но этого недостаточно", – сказал Уайлдер.
Также американец признался, что удивлен предсказанием Тайсона закончить бой нокаутом во втором раунде.
"Это их стратегия? Я не знаю, как ее воспринимать. Они пытаются выбить меня из игры?", – сказал Деонтей.
Зато Тайсон рассказал, что Деонтей обладает мощным ударом.
"Уайлдер может отдать некоторые раунды, ведь он способен сравнить чашу весов. Ты можешь выигрывать у него в течение одиннадцати с половиной раундов, но за остальные 30 секунд Уайлдер способен нокаутировать любого оппонента", – резюмировал Тайсон.
- Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
- После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
- Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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