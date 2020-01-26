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Фьюри и Уайлдер провели дуэль взглядов – видео

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Фьюри и Уайлдер провели дуэль взглядов / twitter.com/trboxing

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов. До боя между боксерами за титул WBC осталось меньше месяца.

Боксеры провели традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой встретились взглядами.

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Фьюри – Уайлдер видео дуэли взглядов

Во время пресс-конференции боксеры успели обменяться "любезностями". В частности, Деонтей заявил, что у Фьюри в кулаках подушки. "У него есть мастерство, но этого недостаточно", – сказал Уайлдер.

Также американец признался, что удивлен предсказанием Тайсона закончить бой нокаутом во втором раунде.

"Это их стратегия? Я не знаю, как ее воспринимать. Они пытаются выбить меня из игры?", – сказал Деонтей.

Зато Тайсон рассказал, что Деонтей обладает мощным ударом.

"Уайлдер может отдать некоторые раунды, ведь он способен сравнить чашу весов. Ты можешь выигрывать у него в течение одиннадцати с половиной раундов, но за остальные 30 секунд Уайлдер способен нокаутировать любого оппонента", – резюмировал Тайсон.

  • Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
  • Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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