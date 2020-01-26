Фьюри и Уайлдер провели дуэль взглядов – видео

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов. До боя между боксерами за титул WBC осталось меньше месяца.

Боксеры провели традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой встретились взглядами.

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Фьюри – Уайлдер видео дуэли взглядов

Во время пресс-конференции боксеры успели обменяться "любезностями". В частности, Деонтей заявил, что у Фьюри в кулаках подушки. "У него есть мастерство, но этого недостаточно", – сказал Уайлдер.

Также американец признался, что удивлен предсказанием Тайсона закончить бой нокаутом во втором раунде.

"Это их стратегия? Я не знаю, как ее воспринимать. Они пытаются выбить меня из игры?", – сказал Деонтей.

Зато Тайсон рассказал, что Деонтей обладает мощным ударом.

"Уайлдер может отдать некоторые раунды, ведь он способен сравнить чашу весов. Ты можешь выигрывать у него в течение одиннадцати с половиной раундов, но за остальные 30 секунд Уайлдер способен нокаутировать любого оппонента", – резюмировал Тайсон.