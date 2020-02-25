Фьюри могут лишить 33 миллионов долларов за бой против Уайлдера из-за странного поступка

Британский боксер Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона по версии WBC в тяжелом весе. А вместе с ним и гонорар в 33 миллионов долларов. Однако боксер может и не получить этих денег.

Напомним, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. А во время боя попробовал на вкус кровь соперника – лизнул его за окровавленную шею.

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По словам промоутера Рика Мириджиана, Атлетическая комиссия штата Невада пока удерживает выплату гонорара в 33 миллионов долларов Фьюри именно из-за этого поступка. Поэтому пока его не рассмотрят, британец не получит своих денег.

Стоит напомнить, что американские атлетические комиссии часто не выплачивают гонорары сразу, когда во время боя возникают подобные ситуации. Перед тем в похожую ситуацию попал украинский боксер Иван Редкач. Во время боя против Дэнни Гарсии он укусил соперника. Сам укус был не сильным, и судья не заметил этот эпизод. Однако Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк решила наказать украинца. Его дисквалифицировали на один год, а также наложили штраф в размере 10 тысяч долларов. Также наказание предусматривало, что боксер откажется от гонорара за этот бой в пользу комиссии. Но потом дисквалификация Ивана Редкача была сокращена до шести месяцев. Также ему позволили получить гонорар за бой – 300 тысяч долларов. Однако штраф в 10 тысяч долларов оставили в силе.

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