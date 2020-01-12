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Фьюри после боя с Уайледером проведет поединок по реслингу

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Тайсон Фьюри / metro.us

Британский боксер Тайсон Фьюри снова проведет бой реслинга. 5 апреля в рамках шоу Wrestlemania 36 британец встретится с чемпионом WWE Броком Леснаром.

Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон с TalkSport со ссылкой на слова Тайсона Фьюри.

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Ранее ресурс WrestleVotes сообщал, что бой Леснар – Фьюри может состояться только в том случае, если 22 февраля Фьюри одолеет чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера.

В WWE вроде бы не желают вкладывать деньги во Фьюри в случае его поражения Уайледеру.

Спорт24 сообщал, что Фьюри уже дебютировал в WWE. В октябре 2019 года в Саудовской Аравии в рамках шоу WWE: Crown Jewell Тайсон ярко одолел опытного американца Броуна Строумена.

В рамках этого же шоу Леснар избил знакомого по выступлениям в UFC мексиканского бойца Кейна Веласкеса.

Что известно о реслинге?

  • Реслинг – это театрализованная спортивная борьба, сочетает элементы атлетизма, боевых искусств и театрального представления.
  • WWE – это американская публичная компания, занимающаяся проведением мероприятий по реслингу, а также выпускает кинопродукцию, музыку, одежду и компьютерные игры.
  • Wrestlemania 36 (Реслмания) – это главное шоу World Wrestling Entertainment (WWE).
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Тайсон Фьюри Бокс
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