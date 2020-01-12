Фьюри после боя с Уайледером проведет поединок по реслингу
Британский боксер Тайсон Фьюри снова проведет бой реслинга. 5 апреля в рамках шоу Wrestlemania 36 британец встретится с чемпионом WWE Броком Леснаром.
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон с TalkSport со ссылкой на слова Тайсона Фьюри.
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Ранее ресурс WrestleVotes сообщал, что бой Леснар – Фьюри может состояться только в том случае, если 22 февраля Фьюри одолеет чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера.
В WWE вроде бы не желают вкладывать деньги во Фьюри в случае его поражения Уайледеру.
Спорт24 сообщал, что Фьюри уже дебютировал в WWE. В октябре 2019 года в Саудовской Аравии в рамках шоу WWE: Crown Jewell Тайсон ярко одолел опытного американца Броуна Строумена.
В рамках этого же шоу Леснар избил знакомого по выступлениям в UFC мексиканского бойца Кейна Веласкеса.
Что известно о реслинге?
- Реслинг – это театрализованная спортивная борьба, сочетает элементы атлетизма, боевых искусств и театрального представления.
- WWE – это американская публичная компания, занимающаяся проведением мероприятий по реслингу, а также выпускает кинопродукцию, музыку, одежду и компьютерные игры.
- Wrestlemania 36 (Реслмания) – это главное шоу World Wrestling Entertainment (WWE).