Фьюри после боя с Уайледером проведет поединок по реслингу

Британский боксер Тайсон Фьюри снова проведет бой реслинга. 5 апреля в рамках шоу Wrestlemania 36 британец встретится с чемпионом WWE Броком Леснаром.

Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон с TalkSport со ссылкой на слова Тайсона Фьюри.

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Ранее ресурс WrestleVotes сообщал, что бой Леснар – Фьюри может состояться только в том случае, если 22 февраля Фьюри одолеет чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера.

В WWE вроде бы не желают вкладывать деньги во Фьюри в случае его поражения Уайледеру.

Спорт24 сообщал, что Фьюри уже дебютировал в WWE. В октябре 2019 года в Саудовской Аравии в рамках шоу WWE: Crown Jewell Тайсон ярко одолел опытного американца Броуна Строумена.

В рамках этого же шоу Леснар избил знакомого по выступлениям в UFC мексиканского бойца Кейна Веласкеса.

Что известно о реслинге?