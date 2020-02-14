Фьюри укрепляет челюсть к бою с Уайлдером при помощью куннилингуса
Британский боксер Тайсон Фьюри готовится к бою-реваншу против Деонтея Уайлдера. На кону поединка будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC. Фьюри готов использовать все методы, чтобы победить.
В комментарии The Sun Фьюри рассказал, в чем состоит его подготовка. Главное – крепкий подбородок.
"Я уверен в своем подбородке. В последнее время я много времени уделяю куннилингусу – укрепляю челюсть", – рассказал Фьюри.
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Стоит отметить, что это не единственные необычные занятия, которым занимается Фьюри в подготовке к бою.
"Я делаю много из того, что не делал раньше. Ем по пять или шесть раз в день, пью по 8 литров воды. Если это даст мне преимущество, я готов попробовать. Я мастурбирую по семь раз в день, поднимаю уровень тестостерона", – признался боксер в комментарии The Mirror.
А этому же The Sun рассказывал, что готов держать руки в бензине, чтобы они стали крепче.
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- Бой Уайлдер – Фьюри станет вторым между этими боксерами. Впервые они бились 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда Фьюри побеждал по очкам, но Уайлдер дважды отправил его в нокаут. Поэтому судьи присудили ничью. И чемпионский пояс остался у Уайлдера.
- Боксеры сразу договорились о бое-реванше, но его пришлось отложить. За это время Уайлдер провел две успешные защиты титула – против Доминика Бризила, которого нокаутировал уже в первом раунде и Луиса Ортиса, которого победил нокаутом в седьмом раунде.
- На пути реванша могло стать ужасное рассечение, которое получил Фьюри в бою против Отто Валлина. Его он победил в бою 15 сентября 2019 года. И все прошло.
- Сам Фьюри за то время дебютировал в реслинге.
- Бой-реванш Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер официально запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе.
- Оба боксера признались, что в свое время думали о самоубийстве.
- Своими прогнозами на исход боя Уайлдер – Фьюри поделились Александр Усик и Владимир Кличко. При этом последний заговорил о возможном реванше с Фьюри.