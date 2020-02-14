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Фьюри укрепляет челюсть к бою с Уайлдером при помощью куннилингуса

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Тайсон Фьюри / GQ

Британский боксер Тайсон Фьюри готовится к бою-реваншу против Деонтея Уайлдера. На кону поединка будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC. Фьюри готов использовать все методы, чтобы победить.

В комментарии The Sun Фьюри рассказал, в чем состоит его подготовка. Главное – крепкий подбородок.

"Я уверен в своем подбородке. В последнее время я много времени уделяю куннилингусу – укрепляю челюсть", – рассказал Фьюри.

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Стоит отметить, что это не единственные необычные занятия, которым занимается Фьюри в подготовке к бою.

"Я делаю много из того, что не делал раньше. Ем по пять или шесть раз в день, пью по 8 литров воды. Если это даст мне преимущество, я готов попробовать. Я мастурбирую по семь раз в день, поднимаю уровень тестостерона", – признался боксер в комментарии The Mirror.

А этому же The Sun рассказывал, что готов держать руки в бензине, чтобы они стали крепче.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Секс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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