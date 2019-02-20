ФК "Львов" подписал очередных бразильских футболистов

ПФК "Львов" усилился тремя бразильскими футболистами, состав львовского клуба пополнили полузащитники Липе и Кадина, а также вингер Педро.

Соглашение Липе с "сине-золотыми львами" рассчитано на четыре года, Кадина и Педро стали игроками львовского коллектива на ближайшие пять лет.

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Липе будет выступать за "Львов" под 10-м номером. 4-й и 6-й номера достались двум другим новичкам "горожан" – Кадини и Педро.

Стоит добавить, что информация о том, что Липе станет игроком "Львова", главный тренер львовской команды Юрий Бакалов объявил еще в середине января. Однако позже он сам опроверг эту информацию. И все же "Львов" подписал соглашение с бразильским полузащитником.

За день до этого "Львов" подписал соглашения с тремя бразильцами. При этом один из них перед тем выступал за другой львовский клуб "Карпаты". Кроме того, в клубе в первой половине сезона выступало восемь футболистов из Бразилии.

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