ФК "Львов" получил нового тренера

Во вторник, 16 апреля, новым главным тренером ПФК "Львов" стал Богдан Блавацкий. 55-летний специалист подписал контракт с "сине-золотыми львами" до конца сезона 2018/2019 годов, который будет продолжен еще на год в случае выполнения командой задачи на сезон.

Богдан Блавацкий возглавил ФК "Львов" после того, как в отставку подал Юрий Бакалов. Поэтому на игру против "Александрии" команду вывел тренерский триумвират – Юрий Панфилов, Виталий Шпанюк и Тарас Гребенюк. А руководство клуба рассматривало несколько кандидатур, в том числе из-за рубежа.

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Богдан Блавацкий имеет за плечами 21 год активной тренерской работы. Он один из первых украинских тренеров, который получил тренерскую лицензию PRO. На счету Блавацкого – 22 игры в Высшей лиге чемпионата Украины в качестве главного тренера Ивано-Франковского "Прикарпатья". Именно под его руководством клуб Прикарпатья занял девятое место в элитном футбольном дивизионе, что стало лучшим показателем клуба в истории.

Богдан Блавацкий работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. Также новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе, проведя успешные кампании со "Спартаком" (Шаровола), "Томашувией", "Вислой" (Пулавы) и "Сталью" (Жешув).