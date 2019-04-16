ФК "Львов" получил нового тренера

53 Читати новину українською
Богдан Блавацкий возглавил ФК "Львов"
Богдан Блавацкий возглавил ФК "Львов" / ФК "Львов"

Во вторник, 16 апреля, новым главным тренером ПФК "Львов" стал Богдан Блавацкий. 55-летний специалист подписал контракт с "сине-золотыми львами" до конца сезона 2018/2019 годов, который будет продолжен еще на год в случае выполнения командой задачи на сезон.

Богдан Блавацкий возглавил ФК "Львов" после того, как в отставку подал Юрий Бакалов. Поэтому на игру против "Александрии" команду вывел тренерский триумвират – Юрий Панфилов, Виталий Шпанюк и Тарас Гребенюк. А руководство клуба рассматривало несколько кандидатур, в том числе из-за рубежа.

Читайте также: Владелец ФК "Львов" приобрел еще один клуб в Словакии

Богдан Блавацкий имеет за плечами 21 год активной тренерской работы. Он один из первых украинских тренеров, который получил тренерскую лицензию PRO. На счету Блавацкого – 22 игры в Высшей лиге чемпионата Украины в качестве главного тренера Ивано-Франковского "Прикарпатья". Именно под его руководством клуб Прикарпатья занял девятое место в элитном футбольном дивизионе, что стало лучшим показателем клуба в истории.

Богдан Блавацкий работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. Также новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе, проведя успешные кампании со "Спартаком" (Шаровола), "Томашувией", "Вислой" (Пулавы) и "Сталью" (Жешув).

blog_ava
Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине
сегодня
22182
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Львов Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
сегодня 12:51 Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
240
Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
15 апреля 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
Станіслав Безушко 153
Для нас, украинцев, Россия – агрессор, – футболист откровенно высказался о войне на Донбассе
сегодня 11:39 Для нас, украинцев, Россия – агрессор, – футболист откровенно высказался о войне на Донбассе
209
Легендарный биатлонист признался, что имел пристрастие к алкоголю в детском возрасте
15 апреля 22:47 Легендарный биатлонист признался, что имел пристрастие к алкоголю в детском возрасте
81
Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
15 апреля 19:38 Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
266
Новости
Больше новостей
Залиште відгук